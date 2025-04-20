Silivri Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun Yıldızları Silivri Şampiyonu

Ertuğrul Gazi Ortaokulu Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Silivri'de düzenlenen okullar arası Basketbol Turnuvasında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, turnuva boyunca gösterdiği üstün performans ve takım ruhuyla dikkat çekti.

Silivri şampiyonluğunu kazanan öğrenciler, okullarını en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşarken, Okul Müdürü Türkay Polat da bu anlamlı başarı dolayısıyla takımı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Kemal Yurt'u tebrik etti.

Polat, “Başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimize ve onları azimle çalıştıran değerli öğretmenimiz Kemal Yurt'a yürekten teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle daha nice başarılara imza atacaklarına inanıyorum” dedi.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu, hem akademik hem de sportif alandaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.