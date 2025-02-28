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Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Esnaf ve sanatkarlar bir araya gelerek mali durumu değerlendirdi!
Esnaf ve sanatkarlar bir araya gelerek mali durumu değerlendirdi!
Sınırlı Sorumlu Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2023-2024 yıllarına ait Mali Olağan Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Liva Düğün Salonu’nda saat 11:30’da başlayan toplantıya kooperatif üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Toplantıda, kooperatifin mali durumu, esnafa yönelik finansal destekler ve gelecekte izlenecek politikalar masaya yatırıldı. Esnafın beklenti ve taleplerinin de gündeme geldiği toplantıda, sektörel gelişmeler değerlendirilerek yol haritası belirlendi.
Kooperatif yöneticileri, katılım gösteren tüm üyelere teşekkür ederken, esnafın dayanışma içinde hareket ederek güçlenmesi gerektiği vurgulandı.