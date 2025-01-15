Silivri Esnafa Odası Başkanı Koçer, esnafın taleplerini dinlemeye devam ediyor

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, esnafın taleplerini değerlendirmek ve sorunlarını dinlemek amacıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, tekel büfe ve market işletmecileriyle bir toplantı gerçekleştiren Koçer, işletmecilerin beklentilerini dinledi.

Toplantıda, tekel büfeleri tarafından çalışma saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili bir talep dile getirildi. Büfe işletmecileri, mevcut saat 22.00 olan kapanış sınırının 24.00'e uzatılmasını talep ederken, bunun dışında başka bir sıkıntılarının bulunmadığını ifade ettiler.

Başkan Nuray Koçer, toplantıya katılan esnafa teşekkür ederek, esnafın taleplerini dinlemeye ve çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti. Koçer, odaya kayıtlı farklı sektörlerden esnafla düzenli görüşmeler yapmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

"Esnafımızın talepleri bizim için önemli ve önceliklidir" diyen Koçer, tüm işletmelerin refahı için çözüm odaklı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.