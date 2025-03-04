Silivri Esnafı Birkan Elmas Hayatını Kaybetti

Silivri'nin sevilen esnaflarından, Elmas Saray Çay Bahçesi sahibi Birkan Elmas vefat etti. Merhumun cenazesi, 4 Mart 2025 Salı günü ikindi namazına müteakip Piri Paşa Camii'nden kaldırılacak.

Silivri Esnafı Birkan Elmas Hayatını Kaybetti
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Silivri’nin sevilen esnaflarından, Elmas Saray Çay Bahçesi sahibi Birkan Elmas vefat etti. Merhumun cenazesi, 4 Mart 2025 Salı günü ikindi namazına müteakip Piri Paşa Camii’nden kaldırılacak.

Birkan Elmas’ın vefatı, ailesi, yakınları ve Silivri esnaf camiasında büyük üzüntü yarattı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

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