Silivri Esnafı Birkan Elmas Son Yolculuğuna Uğurlandı

Silivri esnaf camiasının değerli isimlerinden Birkan Elmas, bugün Piri Paşa Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Cenaze törenine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Belediyesi eski başkanlarından Hüseyin Turan başta olmak üzere, siyasetçiler, iş insanları, spor kulübü yöneticileri, STK ve oda temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı.

Silivri Haber olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.