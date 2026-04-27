Silivri esnafı İstanbul'da sahada: Kritik temaslar dikkat çekiyor

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer ile Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Gürkan Ölçer, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Rıfat Kutlu ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Silivri esnafının mevcut sorunları, beklentileri ve çözüm bekleyen başlıklar masaya yatırıldı.

Esnafın talepleri İstanbul’a taşındı

Ziyarette, yerel ölçekte yaşanan sorunların İstanbul genelinde daha güçlü şekilde temsil edilmesi gerektiği vurgulanırken, esnafın ekonomik ve sektörel beklentileri de detaylı şekilde aktarıldı. Görüşmenin, Silivri esnafının üst ölçekli karar mekanizmalarında daha etkin yer almasına yönelik önemli bir adım olduğu değerlendirildi.

Farklı siyasi kanallarla temas sürüyor

SİBESO Başkanı Nuray Koçer’in son dönemde yalnızca tek bir siyasi yapı ile sınırlı kalmadan temaslarını genişletmesi dikkat çekiyor. Koçer’in daha önce Volkan Yılmaz ile de bir araya gelerek esnafın sorunlarını ilettiği biliniyor. Bu çok yönlü temas trafiği, esnafın taleplerinin daha geniş platformlarda dile getirilmesi açısından önemli bir strateji olarak yorumlanıyor.

İESOB seçimleri öncesi kulisler hareketli

Öte yandan yaklaşan İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği seçimleri öncesinde, Nuray Koçer’in adı yönetim kadrosu için kulislerde sıkça anılmaya başladı. Mevcut İESOB Başkanı Mesut Şengün’ün oluşturacağı listede yer alabileceği yönündeki değerlendirmeler, esnaf camiasında geniş yankı buluyor.

Silivri’de uzun yıllardır esnaf teşkilatının aktif ve güçlü isimlerinden biri olan Koçer’in, son dönemde İstanbul genelinde yoğunlaştırdığı temasların bu sürecin bir parçası olduğu ifade ediliyor.