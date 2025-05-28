Silivri Esnafına Denizbank'tan destek kredisi

Protokol kapsamında, Silivri Esnaf Odası'na kayıtlı olan üyeler, %3,81'den başlayan faiz oranlarıyla ticari kredi imkânından faydalanabilecek. DenizBank'ın esnafa özel sunduğu bu kampanya, hem yeni yatırım yapmayı planlayan hem de mevcut işletmesini büyütmek isteyen esnaflar için önemli bir finansman desteği sunuyor.

KREDİ KOŞULLARI NELER?

İmzalanan kampanya kapsamında; esnaflar, 12 aydan 60 aya kadar vade seçenekleriyle kredi kullanabilecek. Kredi faiz oranları, vade ve tutara göre değişmekle birlikte %3,81'den başlayarak %5,49'a kadar çıkıyor. Kredi tutarları 20.000 TL'den başlayarak 500.000 TL'ye kadar sunuluyor.

DAYANIŞMA VURGUSU

Silivri Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, esnafın ekonomik olarak güçlenmesini destekleyecek bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “Üyelerimizin finansmana daha kolay erişebilmesi adına DenizBank ile yaptığımız bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DenizBank Silivri Şube Müdürü Neşe Sivrikaya Gürses ise, esnafla iş birliğinin süreceğini belirterek, “Silivri'de üretime ve ticarete katkı sağlayan her kesimin yanındayız. Esnafımızın büyümesi için gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.