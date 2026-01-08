Silivri Esnafına Ücretsiz İnternet Desteği İçin Protokol İmzalandı

İmza Töreninde Üst Düzey Katılım

Worldnet Telekomünikasyon Genel Müdürü Orhan Türkan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, şirketin Silivri Şube Yöneticileri Sevda Konakçı ve Vildan Gülenç de hazır bulundu. Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, protokole oda adına imza atan isim oldu.

Esnafa 1 Ay Ücretsiz, Sınırsız İnternet

İmzalanan protokol kapsamında, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı üyeler, başvuru tarihinden itibaren 1 ay boyunca ücretsiz, sınırsız ve limitsiz internet hizmetinden yararlanabilecek. Kampanyanın, esnafın dijitalleşme sürecine katkı sağlaması ve işletmelerin iletişim altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Dijital Altyapıya Kurumsal Destek

Protokol ile ilgili değerlendirmede bulunan Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, esnafın günümüz ticaret koşullarında güçlü bir dijital altyapıya sahip olmasının önemine dikkat çekerek, bu iş birliğinin üyeler için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Worldnet Telekomünikasyon yetkilileri ise Silivri esnafına yönelik bu çalışmanın, yerel ekonomiye ve dijital dönüşüme katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

İş birliği protokolünün 03 Ocak 2026 – 03 Ocak 2027 tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi.