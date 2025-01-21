Silivri Esnafından İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan'a Ziyaret
Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer öncülüğünde bir grup Silivri esnafı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ve samimi bir sohbet ortamının oluştuğu ziyarette, Müdür Turhan’a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.
Esnaflar, sıcak misafirperverliği dolayısıyla Müdür Turhan’a teşekkür ederken, toplumun huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların önemine dikkat çektiler. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.