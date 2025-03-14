Silivri Final Okulları'ndan Başkan Balcıoğlu'na Ziyaret

Silivri Final Okulları Kurucusu ve geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Elif Bilici, Ortaokul Müdürü Melih Kabaklı ve Lise Müdürü Alper Atalay ile birlikte Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, eğitime verdikleri katkılar için okul yöneticilerini tebrik etti. Ziyarette, Silivri Final Okulları tarafından 21 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek “Sanat Gecesi” programının davetiyesi de Başkan Balcıoğlu’na takdim edildi.

