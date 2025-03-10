Silivri Final Okulları'ndan Sanat Gecesi: Sevginin Dili Sanatla Anlatılacak
Silivri Final Okulları öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları 'Sanat Gecesi' etkinliği ile sevginin dilini sanatla anlatmaya hazırlanıyor. 21 Mart 2025 Cuma günü Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleşecek etkinlik, tüm Silivri halkına açık olacak.
Silivri Final Okulları öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları “Sanat Gecesi” etkinliği ile sevginin dilini sanatla anlatmaya hazırlanıyor. 21 Mart 2025 Cuma günü Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleşecek etkinlik, tüm Silivri halkına açık olacak.
Silivri Final Okulları tarafından düzenlenen “Sanat Gecesi” programı, öğretmenler ve öğrencilerin sahne performanslarıyla sanatın gücünü vurgulayacak. Etkinlik, sevginin dilini sanat yoluyla ifade etmeyi amaçlarken, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.
Silivri halkının davetli olduğu etkinlik, 21 Mart 2025 Cuma günü Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleşecek. Organizasyon, katılımcılara duygu dolu anlar yaşatmayı ve sanatın birleştirici gücünü ortaya koymayı amaçlıyor.
Sanat dolu bu özel geceye katılmak isteyenler için etkinlik bilgileri:
Tarih: 21 Mart 2025, Cuma Saat:20:30
Yer: Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi
Adres: Piri Mehmet Paşa Mah., Fikret Gündoğan Sk. No:12, 34570 Silivri/İstanbul
Tüm sanatseverler bu anlamlı geceye davetlidir!