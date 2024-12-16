Silivri Final Okulları'ndan Selimpaşa Halkına Özel İndirim Protokolü
Silivri Final Okulları, Selimpaşa Muhtarı Murat Kanbay'ı ziyaret ederek Ocak ayına özel indirim kampanyası protokolü imzaladı.
Silivri Final Okulları Kurucusu Elif Bilici ve Ortaokul Müdürü Melih Kabaklı, Selimpaşa Muhtarı Murat Kanbay’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında yapılan görüşmede, Selimpaşa halkının eğitim ihtiyaçlarına yönelik iş birliği çalışmaları değerlendirildi.
Ziyaret çerçevesinde imzalanan protokol kapsamında, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için Selimpaşa’da ikamet eden vatandaşlara Ocak ayı boyunca kayıt işlemlerinde %20 indirim uygulanacağı duyuruldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kurucu Elif Bilici, “Selimpaşa halkıyla böyle bir iş birliği içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen adımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.
Ortaokul Müdürü Melih Kabaklı ise, “Selimpaşa’da yaşayan öğrencilerimize kaliteli eğitim fırsatlarını ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu kampanya, geleceğin güçlü bireylerini yetiştirme hedefimize katkı sağlayacaktır,” dedi.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Silivri Final Okulları ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir.