Silivri gayrimenkul satışında rekor kırıyor
İstanbul'un gelişmekte olan yatırım bölgelerinin başında gelen ve yeni yaşam alanları için yatırımcıların tercihi olan Silivri bölgesi, 2022 yılında ön plana çıktı. 2022 yılında Silivri bölgesinde tapu işlemleri 100 bini geçti.
Silivri Emlak Müşavirleri Derneği başkanı Mustafa Altınkök, konu ile ilgili olarak "Silivri’de yatırım ve talepler her geçen gün bir önceki yıldan daha fazla oluyor. İstanbul’da toprağa yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların Silivri bölgesi ile ilgili kazançlı yatırım bölgesi içinde olması tercihi arttırıyor. 2023 yılında talebin devam edeceğini düşünüyoruz” dedi