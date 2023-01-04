Silivri gayrimenkul satışında rekor kırıyor

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği başkanı Mustafa Altınkök, konu ile ilgili olarak "Silivri’de yatırım ve talepler her geçen gün bir önceki yıldan daha fazla oluyor. İstanbul’da toprağa yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların Silivri bölgesi ile ilgili kazançlı yatırım bölgesi içinde olması tercihi arttırıyor. 2023 yılında talebin devam edeceğini düşünüyoruz” dedi