Silivri Gazi İlkokulunun gurur günü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından Kayseri'de düzenlenen 5.Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Final etabında Silivri Gazi İlkokulu öğrencisi Alperen Adanır, Türkiye üçüncüsü oldu.

Silivri Gazi İlkokulunun gurur günü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

74 il birincisinin katılım sağladığı Equilibrio dalında Türkiye üçüncüsü olan Alperen Adanır’ın başarısı Okulun sosyal medya hesabından “Bu haklı gururu yaşamamıza vesile olan Türkiye üçüncüsü öğrencimiz Alperen Adanır'ı, öğretmenimiz Hülya Demirci'yi ve öğrencimizi yetiştiren ailesini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz     ifadeleri ile duyuruldu.
Silivri Gazi İlkokulunun gurur günü