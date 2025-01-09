Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda üç aylar ikramı

Silivri Eğitime Destek Platformu, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle mübarek üç aylara girilmesi dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan ikramlar, Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşturuldu.

Etkinliğe, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Şube Müdürü Ümit Yılmaz, Okul Müdürü Nimet Kaya Özen, Silivri Eğitime Destek Platformu Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Silivri Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Abdullah Azder katıldı. Organizasyon kapsamında öğrencilere sunulan ikramlar, manevi atmosferi pekiştirirken yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Silivri Eğitime Destek Platformu Başkanı Şerafettin Yıldırım, hayır sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Rabbim kabul eylesin. İmkanlarımız ölçüsünde birçok okulumuzda öğrencilerimizle buluşup yüzlerinde ufak bir tebessüm bırakmak istiyoruz. Bu vesileyle katkıda bulunmak isteyen hayır sahipleri bizimle özelden irtibata geçebilir. Rabbim evlatlarımızın mutluluğunu daim eylesin. Bugünkü programda bizleri yalnız bırakmayan kıymetli gönül dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.”