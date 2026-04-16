Silivri Gazitepe'de Köy Konağı İçin İlk Kazma Vuruldu

Silivri Belediyesi tarafından Gazitepe Mahallesi’nde hayata geçirilecek Köy Konağı projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve Gazitepe Mahallesi Muhtarı Saceddin İldiz katıldı.

Eski yapı riskli bulundu, yeni proje başlatıldı

Törende konuşan Başkan Balcıoğlu, mahallede uzun yıllar hizmet veren eski köy konağının zamanla “riskli yapı” statüsüne girdiğini ve can güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu belirterek yıkımın bu nedenle gerçekleştirildiğini ifade etti. Aynı noktada modern, güvenli ve çok amaçlı bir mahalle konağı inşa edileceğini vurgulayan Balcıoğlu, yeni yapının Gazitepe’ye değer katacağını dile getirdi.

575 metrekarelik modern yaşam alanı

Projeye ilişkin teknik detayları da paylaşan Balcıoğlu, toplam 575 metrekarelik alanda inşa edilecek iki katlı yapının zemin katında kıraathane, lojman ve muhtarlık; üst katında ise Mahalle Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin yer alacağını açıkladı. Yeni konağın mahallede sosyal yaşamı güçlendirecek bir buluşma noktası olacağını belirten Balcıoğlu, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay erişeceğini kaydetti.

“Verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçiriyoruz”

Seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirildiğini vurgulayan Balcıoğlu, hizmet anlayışının merkez odaklı değil mahalle odaklı olduğunu belirtti. “Hizmet mahallede hissedilecek” yaklaşımıyla hareket ettiklerini ifade eden Balcıoğlu, Gazitepe’de başlayan bu projenin diğer mahallelere de örnek olacağını söyledi.

Hayırsever desteği projeye güç kattı

Projeye katkı sunan hayırsever İlhan Karahan ve Sora Kozmetik ailesine teşekkür eden Balcıoğlu, şehirlerin sadece belediyelerle değil, vatandaşların desteğiyle geliştiğini vurguladı. Gazitepe’de eş zamanlı olarak cami inşaatının sürdüğünü ve tarihi çeşmenin restorasyonunun tamamlandığını da aktardı.

Yontar: “Bu konak mahalle halkının buluşma noktası olacak”

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise törende yaptığı konuşmada, projenin mahalle kültürünü güçlendireceğini belirterek, kadınların, çocukların ve vatandaşların bir araya geleceği önemli bir sosyal alanın kazandırıldığını ifade etti.

Muhtar İldiz: “Mahalle kültürünün kalbi burada atacak”

Gazitepe Mahalle Muhtarı Saceddin İldiz de köy konağının sadece bir yapı olmadığını, mahalle dayanışmasının ve birlik ruhunun sembolü olacağını belirtti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İldiz, konağın mahalle yaşamına önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Yetkililer, hava şartlarının elverişli olması halinde projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak kısa sürede hizmete açılmasının hedeflendiğini bildirdi.