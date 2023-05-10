Silivri, Gençlik ve Kültür Merkezi'ne kavuşacak
Silivri'de uzun yıllardır beklenen Kültür Merkezi projesinin temeli yakında atılacak.
Silivri'de uzun yıllar sadece proje fotoğraflarından ibaret kalan Gençlik ve Kültür Merkezi projesi, yakında başlıyor.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın, "Defalarca ihaleye çıktık, katılım olmadı" dediği proje kısa zamanda start alacak. Bugün ekibiyle birlikte proje alanını ziyaret eden Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada projeye yakın zamanda başlanacağını ifade etti.