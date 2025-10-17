Silivri Gündem Söyleşileri Başladı

Silivri’de yerel gündemi farklı yönleriyle ele almayı hedefleyen “Silivri Gündem Söyleşileri”, Bay Aytaç Prodüksiyon yapımcılığında izleyiciyle buluştu. Söyleşi serisinin birinci bölümünde, Silivri’nin sanayi alanındaki gelişimi, üretim potansiyeli ve Bulgaristan göçmenlerinin ilçedeki sosyal yapıya katkıları ele alındı.

Hürhaber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sevginar Sali ve Silivri Haber Ajansı Sahibi Yusuf Eker’in hazırlayıp sunduğu programda, Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ve Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, hem sanayi kooperatifinin çalışmaları hem de göçmen derneğinin faaliyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışkan ayrıca, aktif siyasete yönelik bakış açısı ile Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Şoförler Odası seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.