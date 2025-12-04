Silivri Gündem Söyleşileri – Yeni Bölüm Çekimleri Tamamlandı!
By Aytac Production tarafından çekimleri gerçekleştirilen Silivri Gündem Söyleşilerinin bu haftaki konuğu, Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncel oldu.
Program;
- Hürhaber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sevginar Sali ve
- Silivri Haber Ajansı Sahibi Yusuf Eker moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Söyleşide;
* Cihan Tuncel’in yaşam öyküsü,
* Silivri Servisçiler Derneği’nin kuruluş süreci ve gelişimi,
* Başkanlık döneminde belirlenen öncelikler,
* “Koltuk hissesiyle eşit kazanç modeli” olarak tanımlanan yeni Koltuk Sistemi Projesi,
* Dernek üyeliğinde yapılan yapısal açılım,
* 2025 başında hayata geçirilen projenin güncel durumu,
* Ve 2026 yılına dair mesajları
ele alındı.
Silivri’de servis taşımacılığına yeni bir perspektif kazandıran bu özel bölümün yayın tarihi yakında duyurulacak.
Silivri Gündem Söyleşileri çekimleri tamamlandı, yakında sizlerle!