Silivri güne kar yağışı ile başladı
İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken araçlar ilerlemede güçlük çekti.
İstanbul Silivri’de, sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor. Yollar ve araçlar beyaza bürünürken, mahalle aralarında yokuşta seyir halindeki araçlar ilerlemede güçlük çekti. Öte yandan Silivri Sahili’nde de kar yağışı sırasında görsel şölen oluştu.