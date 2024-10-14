Silivri Halk Eğitim Merkezi'nden Kayıt Yenileme Duyurusu
2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönem kayıt tarihleri arasında çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan Açık Lise, Açık Ortaokul ve Açık İHL öğrencileri için yeni bir fırsat sunuluyor.
2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönem kayıt tarihleri arasında çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan Açık Lise, Açık Ortaokul ve Açık İHL öğrencileri için yeni bir fırsat sunuluyor. Silivri Halk Eğitim Merkezi, 16-24 Ekim 2024 tarihleri arasında yeni kayıt ve kayıt yenileme sistemini tekrar açacağını duyurdu. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan öğrenciler, kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirebilirler.