Silivri Halk Eğitim Merkezi'nden Kayıt Yenileme Duyurusu

2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönem kayıt tarihleri arasında çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan Açık Lise, Açık Ortaokul ve Açık İHL öğrencileri için yeni bir fırsat sunuluyor.

Silivri Halk Eğitim Merkezi'nden Kayıt Yenileme Duyurusu
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönem kayıt tarihleri arasında çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan Açık Lise, Açık Ortaokul ve Açık İHL öğrencileri için yeni bir fırsat sunuluyor. Silivri Halk Eğitim Merkezi, 16-24 Ekim 2024 tarihleri arasında yeni kayıt ve kayıt yenileme sistemini tekrar açacağını duyurdu. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan öğrenciler, kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirebilirler.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb