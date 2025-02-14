Silivri Halk Eğitim Merkezi'nden Kursiyerlere Destek Ziyareti

Silivri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Engin Akbal ve Müdür Yardımcısı Burçin Gördük, ilçede devam eden çeşitli el sanatları kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Yetkililer, kursların yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparak, el becerilerini geliştirmenin yanı sıra sosyal dayanışmayı da güçlendirdiğini belirtti.

İlk olarak Vega AVM Migros Aile Kulübü'nde düzenlenen “Elde Mum Yapımı” kursuna giden Akbal ve Gördük, kurs öğretmeni Belgin Menküer ve kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen yetkililer, üretim süreci hakkında bilgi alarak, kursiyerlerin memnuniyetini dinledi.

Ardından Gümüşyaka Anadolu Lisesi'nde devam eden “Tel Kırma” kursunu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri, kurs öğretmeni Rukkiye Akgül ve kursiyerlerle görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Son olarak Kavaklı İlk/Ortaokulu'nda gerçekleştirilen “Sepet Örücülüğü” kursuna katılan yetkililer, kurs öğretmeni Derya Küçük ile bir araya gelerek kurs süreci hakkında bilgi aldı.

Silivri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Engin Akbal ve Müdür Yardımcısı Burçin Gördük, kursiyerlere başarı dileklerini ileterek, Halk Eğitimi Merkezi’nin kurs çeşitliliğini artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.