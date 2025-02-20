Silivri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Engin Akbal Kursları İnceledi
Silivri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Engin Akbal, ilçede çeşitli alanlarda devam eden kursları ziyaret ederek, eğitim süreci hakkında bilgi aldı.
Vega AVM Migros Aile Kulübü'nde süren Örme ve Düğümlü Takı Yapımı Kursu ile Kiptaş 2 Konutlar'da gerçekleşen Giyim Üretiminde Temel İşlemler Kursunu inceleyen Akbal, kursiyerlerin çalışmalarını yerinde gözlemledi. Eğitmenlerle bir araya gelen Akbal, kursların işleyişi hakkında detaylı bilgi alarak katılımcılara başarı dileklerinde bulundu.
Mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen bu eğitimlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Akbal, Silivri Halk Eğitimi Merkezi olarak toplumun her kesimine yönelik eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.