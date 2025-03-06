Silivri Halk Eğitimi Merkezi'nde 'Patent ve Faydalı Model Eğitimi' Başladı

Silivri Halk Eğitimi Merkezi, kadın girişimcilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla "Patent ve Faydalı Model Eğitimi" kursunu hayata geçirdi. Alanında uzman eğitmen Aylin Aydın tarafından verilen eğitim, katılımcılara buluşlarını nasıl tescilleyebilecekleri, faydalı model başvurularını nasıl yapabilecekleri ve patent süreçlerini nasıl yönetebilecekleri konusunda kapsamlı bilgiler sunuyor.

Kadın girişimcilerin büyük ilgi gösterdiği kurs hakkında açıklama yapan yetkililer, bu tür eğitimlerle kadınların iş dünyasında daha aktif rol almasının amaçlandığını belirtti. Eğitimin, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı ve kadınların ekonomik alanda güçlenmesine destek olacağı vurgulandı.

Silivri Halk Eğitimi Merkezi, kadın girişimciliğine yönelik benzer eğitim programlarıyla ilçe halkına destek vermeye devam edecek.