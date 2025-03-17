Silivri Halk Eğitimi Merkezi'nden Anlamlı Ziyaret

Silivri Halk Eğitimi Merkezi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurum Müdürü Engin Akbal, müdür yardımcıları, usta öğreticiler ve kursiyerler, Silivri'de hizmet veren Akçıl Kardeşler Huzurevi'ni ziyaret ederek büyüklerle bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Halk Eğitimi Merkezi ekibi, yaşlıların deneyimlerini dinleyerek onlara moral verdi. Ziyarette konuşan Kurum Müdürü Engin Akbal, yaşlıların toplumun hafızası olduğunu vurgulayarak, "Bugünlere gelmemizde büyük emeği olan büyüklerimizi sadece bir hafta değil, her zaman hatırlamalıyız" dedi.

Ziyaret, huzurevi sakinlerine duyulan saygıyı ve vefayı pekiştirirken, katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Silivri Halk Eğitimi Merkezi, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini belirtti.