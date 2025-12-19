Silivri Halk Eğitimi Merkezi'ne Çini Fırını Desteği

Silivri Halk Eğitimi Merkezi’nde yürütülen çini çalışmalarına önemli bir katkı sağlandı. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Çini Atölyesi için temin edilen fırın, Halk Eğitimi Merkezi’ne ulaştırıldı.

Katkı Sunanlara Teşekkür

Silivri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Engin Akbal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çini Atölyemizin fırını kurumumuza ulaştı. Bu değerli katkı için Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş’a ve destek veren iş insanlarımıza, kursiyerlerimiz adına içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Eğitim Ve Üretim Daha Da Güçlenecek

Yeni fırınla birlikte kursiyerlerin daha verimli ve nitelikli çalışmalar ortaya koymasının hedeflendiği belirtildi. Silivri Halk Eğitimi Merkezi’nde yürütülen sanatsal ve mesleki eğitim faaliyetlerinin, bu tür desteklerle daha da güçlenerek devam edeceği vurgulandı.