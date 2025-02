'Silivri halkının hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!'

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Spor Adası Projesi ile ilgili iddialara sert tepki gösterdi! Belediyenin projeye olan katkısının bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak küçümsendiğini belirten Başkan Balcıoğlu, yanlış bilgilerle kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde 16 binden fazla oy farkıyla Belediye Başkanı seçildiğini hatırlattı. Silivri'ye değer katacak her çalışmayı sonuna kadar desteklediklerinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Göreve geldiğim ilk günden itibaren rozetimi çıkararak Silivri’nin tamamına eşit ve adil hizmet sunan bir yönetim anlayışıyla hareket etmekteyim. Silivri Birlikte Güzel anlayışıyla tüm kurumlarla iş birliği içinde, ilçemize değer katacak her yatırım için çalışmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Silivri'de vatandaşlarım hizmetine sunulacak çalışmaların engellenmeye çalıştığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Ancak bazı siyasi çevreler, Silivri’ye hizmet edilmesini engellemeye çalıştıkları yetmezmiş gibi, yapılan yatırımları karalamak için de gerçekleri çarpıtmaktadır. Bu tür manipülasyonlarla ne Silivri'ye olan heyecanımızı ne de hizmet aşkımızı engelleyebilirler!” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYEMİZİN PROJE İÇİN ÖDEYECEĞİ RAKAM 58,7 MİLYON TL’DİR”

Mecliste grubu bulunan muhalefet partilerin iddialarına da cevap veren Başkan Balcıoğlu, “Bazı çevreler ve mecliste grubu bulunan muhalefet partileri, Silivri Belediyesi’nin katkısını basitleştirmeye çalışarak halkı yanıltmaya çabalamaktadır. Silivri Belediyesi’nin bu projeye katkısını 'küçük bir miktar' diyerek önemsiz bir rakam gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa belediyemizin bu proje için ödeyeceği rakam muhalefetin iddia ettiği gibi 1 milyon TL değil, tam 58,7 milyon TL’dir!” ifadelerine yer verdi.

Eksik planlama ve ihale gecikmeleri nedeniyle maliyetlerin fahiş şekilde arttığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Bu tutar, toplam maliyetin yüzde 36,5’ine denk gelmektedir. Üstelik, bu tesis önceki dönemde yapılan protokole göre yalnızca belediyemiz tarafından 3 yıl boyunca kullanılabilecek ve bunun 2 yılı inşaat süreci olarak geçecektir. Yani tüm bu ödemeye rağmen, belediyemiz bu tesisin sahibi bile değildir! Eğer bu proje zamanında başlatılsaydı, maliyet çok daha düşük olurdu ve halkın parası israf edilmezdi. Bütün bu maliyet artışlarının sorumluluğunu Silivri Belediyesi’ne yüklemek haksızlıktır” şeklinde kaydetti.

Adil olmayan kullanım şartlarını düzeltmek için ilgili bakanlığa kullanım süresinin uzatılması ve belediyenin söz hakkının artırılması yönünde resmi başvuruların yapıldığını belirten Başkan Balcıoğlu, bugüne kadar Silivri’nin lehine olumlu bir yanıt almadıklarını kaydetti.

"HİÇ KİMSE HALKIMIZIN HAKKINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR!"

Silivri halkının hakkını savunmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Biz, Silivri halkının parasının hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz! Silivri Belediyesi’nin kaynaklarının bu kente ve vatandaşlarımıza en doğru şekilde hizmet etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimse Silivri’nin geleceğinden, halkımızın hakkından daha önemli değildir!” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu, bazı çevrelerin yatırım yapanlara teşekkür etmediğini öne sürerek algı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Oysa her fırsatta taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun diyerek, ilçeye hizmet eden herkese teşekkür etmekteyim. Ancak teşekkür bekleyen bazı kesimler, iş icraata geldiğinde yatırımları engellemeye çalışmaktadır! Bunun en somut örneğini son meclis toplantısında yaşadık: Gençlik ve Kültür Merkezi projemiz için, aynı çevreler hem geleceğe yapılan yatırımı engellemeye çalıştı hem de Ekrem İmamoğlu’nun isminin geçmesinden rahatsız oldu! Silivri’nin, Silivrili gençlerin 20 yıllık rüyasının gerçekleşmesini engellemeye çalışanlar, teşekkür etmeyi geçtik, gelen yatırımı engellemek için mücadele ediyor."

“SİLİVRİ’YE HİZMET ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!”

İsimlerin değil, Silivri halkına hizmetin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Bizim önceliğimiz, Silivri’nin geleceği, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğidir ve bu yolda taş koyanlara karşı mücadele etmekten bir an bile geri durmayacağım. Buradan bir kez daha duyuruyorum; Silivri’ye Hizmet Etmekten Vazgeçmeyeceğiz! Kim ne derse desin, biz Silivri için çalışmaya, üretmeye ve kazandırmaya devam edeceğiz!” şeklinde kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, eksik planlama ve gecikmeler nedeniyle hazırlıksız başlatılan projeyi Silivri Belediyesi olarak en kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek, "Fiziki olarak yüzde 80’i tamamlanmış olan bu tesisi, mevzuat ve fen kurallarına uygun şekilde hızla bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız” diyerek Spor Adası projesindeki kararlılığını ifade etti.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’ye olan hizmet aşklarını kimsenin engelleyemeyeceğinin altını çizerek, “Bazı çevreler ne kadar engel çıkarmaya çalışsa da, Silivri’ye olan heyecanımızı ve hizmet aşkımızı kimse engelleyemez! Bizim önceliğimiz, halkımızın hak ettiği hizmeti gecikmeden yerine getirmek ve Silivri’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmektir” ifadelerine yer verdi.

“BU YATIRIMLARI KİMSE CEBİNDEN YAPMIYOR”

Başkan Balcıoğlu, yapılan yatırımlara değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"Buradan bir kez daha söylüyorum; Bu yatırımları gerek merkezi hükümet, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerekse Silivri Belediyesi olarak biz yapalım fark etmez. Bu yatırımları kimse cebinden yapmıyor. Hepimiz seçilmiş yöneticiler olarak halkın helal kazancından ödediği vergilerle onlara hizmet etmek için buradayız. Kim Silivri’de taş üstüne taş koymak istiyorsa, buyursun gelsin birlikte hizmet edelim. Yapılan hizmete, yatırıma hep birlikte teşekkür edelim. Çünkü Silivri’nin bu kısır kavgalarla kaybedecek tek bir günü dahi yok. Silivri halkının hakkını savunmaktan ve ilçemize en iyi hizmeti getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz!”