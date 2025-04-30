Silivri HASGAL Basketbol Takımı İlçe Şampiyonu oldu
Liselerarası Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşan Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi, İlçe Birincisi oldu.
Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Genç Erkekler Basketbol Takımı, Liselerarası Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları'nda gösterdiği başarılı performansla ilçe 1'inciliğini elde etti.
Okul Müdürü Muhammed Sıddık Demiroğlu, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, “Şampiyon takımımızı yürekten kutluyor, tüm emekleri için Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Ersin Eskicioğlu ve Fikret Özdemir'e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Elde edilen başarı, okul camiası ve öğrenciler arasında büyük sevinç yarattı.