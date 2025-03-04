Silivri HASGAL'da 'Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan' Etkinliği Düzenlendi
Silivri Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi, Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencilerle paylaşmak amacıyla 'Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan' etkinliği düzenledi. Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte, 11/E sınıfı öğrencileri rehber öğretmenleri Ebru İş ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mahmut Acar öncülüğünde okul arkadaşlarına Peygamber Efendimizin hadislerinin yazılı olduğu hurma ve lokum keselerini dağıttı.
Etkinlik boyunca öğrencilere lokum ikramı yapılarak Ramazan ayının manevi atmosferi yaşatıldı ve bu mübarek ayın önemine dikkat çekildi. Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Müdürü Muhammed Sıddık Demiroğlu, öğrencilerin bu anlamlı etkinliğe gösterdiği ilgiden ve duyarlılıktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Ramazan ayının ruhunu okulda yaşatmak ve öğrencilerde birlik, dayanışma ve paylaşma bilincini pekiştirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, büyük beğeni topladı.