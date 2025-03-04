Silivri HASGAL'da 'Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan' Etkinliği Düzenlendi

Etkinlik boyunca öğrencilere lokum ikramı yapılarak Ramazan ayının manevi atmosferi yaşatıldı ve bu mübarek ayın önemine dikkat çekildi. Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Müdürü Muhammed Sıddık Demiroğlu, öğrencilerin bu anlamlı etkinliğe gösterdiği ilgiden ve duyarlılıktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ramazan ayının ruhunu okulda yaşatmak ve öğrencilerde birlik, dayanışma ve paylaşma bilincini pekiştirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, büyük beğeni topladı.