Silivri Heyeti, İstanbul Valisi Davut Gül'ü Ziyaret Etti

İBB ve Silivri Belediyesi meclis üyeleri, Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş, SİAD yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Silivri'nin sanayi ve ticaret sektörlerindeki gelişmeleri ele alma fırsatı bulundu.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Silivri'nin ekonomik potansiyeli ve sanayi sektöründeki ilerlemeleri değerlendirdiklerini belirtti. Pamuk, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. İlçemizin sanayisi ve iş dünyası üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Valimizin de desteğiyle Silivri'deki sanayi ve iş dünyasının daha da gelişmesi için atılacak adımların önemini vurguladık," dedi.

Pamuk, Vali Gül'e nazik kabulü ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.