Silivri heyeti KKTC'ye çıkarma yaptı

ERSİN TATAR ZİYARET EDİLDİ

KKTC turunun ilk gününde heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Başkan Yılmaz ve Zafer Yalçın, KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı ile bir araya geldi. İlk gün, Kıbrıs Türklüğünün öncü ismi merhum Dr. Fazıl Küçük’ün 1942 yılında kurduğu ve 80 yıldır yayın hayatına devam eden Halkın Sesi Gazetesi ziyaretiyle tamamlandı.

