Silivri Heyeti, Tutrakan'da 8 Mart Kadınlar Günü Etkinliğine Katıldı

Etkinlik kapsamında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu’nun selamları da iletildi. Çalışkan, doğup büyüdüğü topraklarda böylesine anlamlı bir günde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğimiz adına kadınlarımızın bu özel gününü kutladık. Kadınlarımız, toplumun temel taşıdır ve her zaman başımızın tacıdır” dedi.

Heyet, Tutrakan’daki temasları kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirirken, etkinliğin ev sahipliğini yapan DPS Tutrakan Başkanı Nihat Kantarov’a da teşekkür etti.

Silivri ve Bulgaristan’daki soydaşlar arasındaki kültürel ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sunan bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.