Silivri İBB Abdülezel Paşa Ortaokulu Hokey Takımlarından teşekkür ziyareti

Sakarya'da düzenlenen Yıldız Kızlar Hokey Bölge Şampiyonasında İBB Abdülezel Paşa Ortaokulu'nu başarıyla temsil eden ve Kırklareli'de yapılacak olan Küçük Kızlar Hokey Bölge Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren okulun Yıldız Kızlar ve Küçük Kızlar Hokey Takımları, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Takımlar, değerli antrenörleri Muharrem Hasdemir ve Emine Sevgili Eker ile birlikte Okul Müdürü Ahmet Öngel'i ziyaret ederek, kendilerine verdikleri destekten dolayı çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Ahmet Öngel, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, “Sizlerle gurur duyuyoruz, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Abdülezel Paşa Ortaokulu Hokey Takımları, yeni şampiyonalara daha büyük hedeflerle hazırlanmaya devam ediyor.