Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden En İyi Narkotik Polisi Anne semineri
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ilgili Büro Amirliklerince Sosyal Hizmet Merkezi Psikoloğu Aişe Seda TURHAN eşliğinde, Silivri Ortaokulu Konferans Salonunda 65 velimize Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele-Kades-Elektronik Kelepçe-En İyi Narkotik Polisi Anne semineri verildi.
Düzenlenen eğitim semineri Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünün “Kadın Destek Uygulaması” (KADES) hakkındaki sunumuyla başladı. Program “En İyi Narkotik Polisi: Anne” konulu sunum ile devam etti.