Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden hırsızlık operasyonu: Şüpheliler yakalandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, 26 Eylül 2024 tarihinde Alibey Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayın faili olduğu belirlenen İ.C.P. (22), daha önce 8 ayrı suç kaydı bulunan bir şüpheli olarak tespit edildi.

Aynı şekilde, 30 Eylül 2024 tarihinde Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslar İ.C.P. (22) ve H.A. (16) (2 adet suç kaydı) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak İ.C.P.’yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan İ.C.P., Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, ilçede asayişin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.