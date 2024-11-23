Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Öğretmenler Günü Ziyaretleri

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki öğretmenleri unutmadı.

Ekipler, Silivri’de bulunan:

• Silivri Atatürk Anadolu Lisesi,

• Silivri Anadolu Lisesi,

• Selimpaşa İmam Hatip Ortaokulu,

• Silivri Ortaokulu,

• Selimpaşa İlkokulu,

• Çağrıbey Ortaokulu,

• Hasan Özvarnalı İlkokulu,

• Gazi İlkokulu

okullarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerle okul müdürleri ve öğretmenlerin günlerini kutladı.

Ziyaret sırasında, öğretmenlere verdikleri emek ve katkılar için teşekkür edilerek, her zaman yanlarında olunduğu mesajı iletildi. Öğretmenler ise bu anlamlı günde unutulmamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğretmenlerin toplumun geleceği için üstlendikleri kritik rolün farkında olduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.