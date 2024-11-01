Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Suçla Mücadelede Etkin Operasyon!

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede genel asayişi sağlamak, suçların işlenmesini önlemek ve işlenen suçların faillerini yakalamak amacıyla 21-27 Ekim tarihleri arasında geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 17.001 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 3051 araç ve 445 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucu aranan 37 şahıs ve yoklama kaçağı olan 94 kişi tespit edilirken, 10 kişi gözaltına alındı, 10 kişi ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet ekipleri, denetimlerde ayrıca 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 fişek, 1 şarjör, 821,92 gram uyuşturucu madde, 3 elektronik sigara ve 1 çalıntı araca el koydu. Şüpheli şahıslar yakalanarak ilgili tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklama kararı çıkarıldı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için yürüttüğü çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.