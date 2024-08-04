Silivri İlçe Emniyet Müdürü değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaz kararnamesi, İstanbul Valisi Davut Gül'ün onayı ile yürürlüğe girdi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürü değişti
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Kararnameye göre: Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim; Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü oldu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Kıvanç Taşçı; Silivri’nin yeni ilçe emniyet müdürü olarak atandı.

Silivri Büyükçavuşlulu olan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Ertürk yeni kararname ile görevine bir yıl daha devam edecek. Ertürk; Asayiş Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüklerinden sorumlu il müdür yardımcısı olarak görev yapıyor.

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