Silivri İlçe Emniyet Müdürü değişti

Kararnameye göre: Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim; Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü oldu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Kıvanç Taşçı; Silivri’nin yeni ilçe emniyet müdürü olarak atandı.

Silivri Büyükçavuşlulu olan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Ertürk yeni kararname ile görevine bir yıl daha devam edecek. Ertürk; Asayiş Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüklerinden sorumlu il müdür yardımcısı olarak görev yapıyor.