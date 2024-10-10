Silivri İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, Silivri Sivil Arama Kurtarma Derneği'ni Ziyaret Etti

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, Silivri Sivil Arama Kurtarma Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyarette, derneğin hazırladığı afet ekipmanlarını yakından inceledi. Ziyaret sırasında dernek yetkilileri, afet anlarında devlet birimlerine destek sağlamak için her daim göreve hazır olduklarını ifade etti. Müdür Taşçı, gönüllü çalışmaları takdir ettiğini ve desteklediğini belirterek, dernekteki gönüllü ekiplere selamlarını iletti.

Silivri Sivil Arama Kurtarma Derneği Başkanı Yücel Karaca, Müdür Taşçı’ya nazik ziyareti ve destekleri için teşekkür etti.

