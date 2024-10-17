Silivri İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, Ziyaretlerine Devam Ediyor

Silivri’de geçtiğimiz aylarda göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, ilçedeki kurum, esnaf ve okullara yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Fırsat buldukça halkın talep ve önerilerini dinleyen Taşçı, güvenlik ve asayişle ilgili değerlendirmeler yapıyor.

Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Silivri Şubesi'ni ziyaret eden Kıvanç Taşçı, Dernek Başkanı Rahim Girgin ve gönüllülerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, Silivri’nin asayiş durumu ve bölgenin güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin sohbetler gerçekleştirildi. Taşçı, ADD üyelerinden gelen öneri ve eleştirileri de dinleyerek, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.