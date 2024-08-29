Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Görev Değişikliği
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde önemli bir görev değişikliği yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Zekeriya Artar, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanırken, yerine Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat getirildi.
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde önemli bir görev değişikliği yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Zekeriya Artar, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanırken, yerine Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat getirildi.
İbrahim Hakkı DAMAT kimdir?
1978 yılında dünyaya gelen İbrahim Hakkı DAMAT, liderlerin ve devletlerin hayatlarına duyduğu yakın ilgi nedeniyle tercih ettiği İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur.
2003 yılında yönetim teknikleri üzerine çalışma yapmaya başlamıştır.
2004 yılında “Türkiye Cumhuriyeti’nin VI. Cumhurbaşkanı Fahri S. KORUTÜRK(Siyasi Hayatı, Şahsiyeti, Fikirleri ve Eserleri)” adlı tezini hazırlayarak Yüksek Lisans (Master) derecesini aldı.
2005- 2006 eğitim-öğretim yılı sonlarında Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “İlçe Performans Ölçme-Değerlendirme” çalışmalarına katıldı.
2007 yılında yöneticilik hayatına başladı.
2008 - 2014 eğitim öğretim yılları arasında Beylikdüzü İlçe MEM bünyesinde aday öğretmenler için yeni bir ders olarak konulan “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi” dersini verdi.
2010-2011 eğitim-öğretim yılında Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi’nin kurulması çalışmalarında bulundu.
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait ve 2011-2014 ve 2015-2019 yılları arasını kapsayan “STRATEJİK PLANLAMA” çalışmaları içerisinde yer aldı.
İbrahim Hakkı DAMAT, evli ve üç çocuk babasıdır.