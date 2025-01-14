Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü Gazi İlkokulu'nu ziyaret etti

İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, okul ziyaret programı kapsamında geçtiğimiz hafta Gazi İlkokulu'nu ziyaret etti. Müdür Damat'a, Şube Müdürü Ümit Yılmaz eşlik etti.

Okul Müdürü Şendoğun Çorbalı, müdür yardımcıları Adil Kınalı ve Yasemin Türkmen'in karşıladığı heyet, okulda incelemelerde bulundu. Müdür Damat, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet eden Damat, okulun işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, İlçe Millî Eğitim Müdürü, okul yönetimi ve öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Eğitimdeki kaliteyi artırmak ve mevcut durumları yerinde değerlendirmek adına bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

Gazi İlkokulu yönetimi, İlçe Müdürü Damat'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, öğrenciler ve öğretmenler de bu ziyaretin kendilerine motivasyon sağladığını ifade etti.

Eğitim alanındaki gelişmeleri desteklemek ve yerinde değerlendirmeler yapmak amacıyla düzenlenen ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.