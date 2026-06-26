Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'tan Karne Mesajı

Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve velilere hitaben bir karne mesajı yayımladı.

Mesajında geride kalan eğitim öğretim yılını değerlendiren Damat, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yalnızca akademik başarıya değil, karakter gelişimine de önem veren bir eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Silivri'nin eğitim alanında önemli başarılara imza attığını vurgulayan Damat, kültür, sanat ve spor alanlarında yaklaşık 40 il birinciliği ile 13 Türkiye birinciliği elde edildiğini, YKS, LGS ve bursluluk sınavlarında kazanılan derecelerle ilçenin eğitimdeki başarısının bir kez daha tescillendiğini ifade etti.

"Gerçek başarı erdemli bireyler yetiştirmektir"

Elde edilen başarıların önemli olduğunu ancak asıl hedefin milli ve manevi değerlere bağlı, dürüst, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu kaydeden Damat, gerçek başarının yalnızca kupa ve madalyalarla değil, güçlü karakterle ölçüldüğünü belirtti.

Öğrencilere tatil tavsiyesi

Karne alan öğrencilere seslenen Damat, yaz tatilinin sadece dinlenerek değil; kitap okuyarak, araştırarak, spor yaparak ve aileleriyle kaliteli zaman geçirerek değerlendirilmesini tavsiye etti. Öğrencilerin kendilerini başkalarıyla değil, dünkü halleriyle kıyaslamaları gerektiğini ifade etti.

Öğretmen ve velilere teşekkür etti

Mesajında öğretmen ve okul yöneticilerine de teşekkür eden Damat, eğitimde elde edilen tüm başarıların en büyük payının fedakârca görev yapan eğitimcilere ait olduğunu belirtti.

Velilere de çocuklarının eğitim sürecinde gösterdikleri güven ve destek dolayısıyla teşekkür eden Damat, okul-aile iş birliğinin başarıların temelini oluşturduğunu vurguladı.

İbrahim Hakkı Damat, mesajını tüm öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve velilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili dileğinde bulunarak tamamladı.