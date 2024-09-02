Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar Görevini Devretti

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Şubat 2020'de devraldığı görevini bugün itibariyle tamamladı. Artar, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde milli ve manevi değerlere uygun bir anlayışla çalışmalara imza atma gayreti içinde olduğunu belirtti.

Görev süresi boyunca karşılaşılan zorluklara değinen Artar, özellikle pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem gibi büyük felaketlerde eğitim camiasının gösterdiği özverili çalışmalara teşekkür etti. İlçede eğitim kalitesini daha da ileri taşımak için büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Artar, toplumun geleceğinin inşasında eğitimin önemine dikkat çekti.



"Her zaman, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın eğitimlerini en iyi şekilde almaları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik" diyen Artar, birlikte çalışmanın onurunu yaşadığını belirterek görevinden ayrıldığını duyurdu.

Veda mesajında, desteğini esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarına, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür eden Artar, Silivri'deki görev süresinin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Zekeriya Artar, mesajını "Her şey gönlünüzce olsun, Allah’a emanet olun" diyerek sonlandırdı.