Silivri İlçe Milli Eğitim Müdüründen Yeni Dönem mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, ilk dönemde gösterilen gayret ve elde edilen başarıları kutladığını belirterek, öğrencilerin aynı azim ve kararlılıkla yollarına devam edeceğine inandığını vurguladı.

Damat, yeni dönemin öğrenciler için bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek ve hayallerine bir adım daha yaklaşmak için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

“DERSLERE ODAKLANIN, PLANLI VE DİSİPLİNLİ OLUN”

Öğrencilere seslenen İbrahim Hakkı Damat, başarının ancak planlı ve disiplinli çalışma ile mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi: “Her yeni dönem ufkumuzu genişletmek, bilgi dağarcığımızı zenginleştirmek ve hayallerimize bir adım daha yaklaşmak için eşsiz bir fırsattır. Bu dönemde de derslerinize odaklanarak, planlı ve disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ederseniz, emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Sizler bu kutlu yolculukta yalnız değilsiniz.”

Damat, öğrencilerin yalnız olmadığını, öğretmenlerin rehberliğinde daha büyük başarılara ulaşabileceklerini vurguladı.

ÖĞRETMENLER VE VELİLERE TEŞEKKÜR

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlere ve velilere de teşekkür ederek, onların öğrencilere rehberlik eden en önemli figürler olduğuna dikkat çekti:“Değerli öğretmenlerimiz, bilgi ve irfanlarıyla yolumuzu aydınlatacak, bizlere rehberlik edeceklerdir. Onların özverili çalışmaları sayesinde her biriniz potansiyelinizin en üst sınırına ulaşabilirsiniz.”

“Velilerimiz de öğrencilerimizin eğitim sürecinde en büyük destekçileridir. Onların desteği, çocuklarımızın başarısını doğrudan etkilemektedir.”

“BAŞARI VE SAĞLIK DOLU BİR DÖNEM OLSUN”

Yeni dönemin tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, mesajını şu temennilerle noktaladı:“Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir dönem diliyor, yeni dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”