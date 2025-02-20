Silivri İlçe Tarım Müdürlüğünden sera ziyareti

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, İlçe Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri Kemal Yılmaz ve Koçali Kayabaş ile birlikte Gazitepe Mahallesi'nde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçi Mustafa Tuzlu'nun serasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında seradaki ürünlerde hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Uzman ekip, çiftçiye örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda bilgi vererek, üretim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti. Çiftçi Mustafa Tuzlu, ziyaret ve bilgilendirme için yetkililere teşekkür etti.