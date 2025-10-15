Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Zararlılara Karşı Etkin Mücadele

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Değirmenköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren üreticiler Tunay Taşan ve Caner Kurnaz’a ait, KOBÜKS (Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Sistemi)’ne kayıtlı örtü altı üretim tesislerinde zararlılara karşı kapsamlı bir denetim ve izleme çalışması gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karantina kapsamına alınan üç önemli zararlı tür olan:

Domates Güvesi (Tuta Absoluta)

Çiçek Tripsi (Frankliniella Occidentalis)

Sebzelerde Beyazsinek (Bemisia Tabaci, Trialeurodes Vaporariorum)

için monitör tuzak kurulumları, zararlı kontrolü ve sayım işlemleri tamamlandı.

İlçe Müdürlüğü’nde görev yapan Ziraat Mühendisleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zararlı yoğunluğu düzenli olarak izlenecek ve haftalık kontroller titizlikle sürdürülecek. Yetkililer, bu tür uygulamaların erken uyarı sisteminin en önemli parçası olduğunu, zararlı popülasyonlarının kontrol altında tutulmasıyla hem verim kayıplarının hem de kimyasal mücadele ihtiyacının azaltılacağını vurguladı.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere entegre mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yapmaya ve sürdürülebilir üretimi desteklemeye devam ediyor.