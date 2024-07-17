Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Projeleri Meyvelerini Vermeye Başladı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içinde hayata geçirilen bu projeler kapsamında, bölgedeki tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.

1.500.000 Fide Dağıtıldı

Projeler kapsamında dağıtılan toplam 1.500.000 adet fideden ilk turfanda ürünler alınmaya başlandı. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bereketli bir sezon geçirmesini temenni ederek, projelerin başarılı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



Hayata geçirilen projeler arasında:

Değirmenköy İçin Domates Projesi

Değirmenköy İçin Kapya Biber Projesi

Geçmişten Geleceğe Silivri'de Kırmızı Biber Projesi

Selimpaşa İçin Topatan Kavunu Projesi

İstanbul İçin Yerli ve Milli Fide Projesi yer alıyor.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu projelerle bölgedeki tarımsal üretimin daha da gelişeceğini ve yerel üreticilerin ekonomik olarak güçleneceğini belirtti. Projelerin başarıyla uygulanmasının, Silivri'deki tarım sektörüne olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.



Üreticiler, projeler sayesinde daha kaliteli ve verimli ürünler elde ederek, hem kendi kazançlarını artırmayı hem de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gelecekte de benzer projelerle tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

