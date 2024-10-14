Silivri İş Fırsatları Buluşması İle İstihdamda Yeni Fırsatlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Silivri İş Fırsatları Buluşması, iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Silivri İş Fırsatları Buluşması, iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturuyor. İstihdamın artırılmasına yönelik düzenlenen etkinlik, Silivri’de kariyer fırsatları sunmak amacıyla gerçekleştirilecek.
Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Fuaye Salonu'nda 17 Ekim 2024 Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, iş arayan vatandaşlar ve iş gücünü genişletmek isteyen firmalar bir araya gelecek. Etkinliğe katılacaklar, mülakatların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım desteğinden de faydalanabilecekler.
İş fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlar, bu önemli etkinlikte yer alarak kariyerlerine yeni bir yön verebilirler.