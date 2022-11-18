Silivri İstikbal evlerinin temeli dualarla atıldı

Yıldırımlar yapı yönetim kurulu üyesi Yasin Yıldırım, proje hakkında yaptığı konuşmada “Yıldırımlar Yapı güvencesiyle Silivri İstikbal evlerinin temelini bugün atacağız. Projemiz yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu, yaklaşık 2500 metrekare yeşil alanımız mevcut olacak. 75 Metre kareden başlayıp 115 metrekareye kadar değişkenlik gösteren 6 farklı daire tiplerimiz var.15 ay gibi kısa bir sürede yaşamın başlamasını planlıyoruz. Yıldırımlar konut, daha önce olduğu gibi Paşa evleri, Kasaba evleri, Ensar evleri ve Nisa evleri projelerimiz oldu. İstikbal evleri de 2022 yılının son projesi olacak.5 Kardeşin yönettiği bir ailesi şirketiyiz. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Silivri’de yaşadığımız bölgeye değer katmaya devam ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Yıldırımlar yapı yönetim kurulu üyesi Cengiz Yıldırım da yaptığı konuşmada “Yıldırımlar Konut olarak başlamış olduğumuz bu yeni konut projemizin ismini Silivri İstikbal evleri ismini verdik. Projemiz 4 bloktan 63 daire 9 işyerinden oluşmaktadır. Bizler kendimize edindiğimiz düstur üzerine iş ve istihdam üretmekten keyif alan bir aileyiz. Pandemi sürecinde de üretmeye devam ettik. 15 ay gibi bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Silivri’mize hayırlı olsun. Yaşadığımız yerlere değer katmayı önemsiyoruz.” Dedi

Silivri İstikbal Evleri, 4868.84 m2 arsa üzerine kurulu 4 bloktan oluşmaktadır. 2+1, 3+1, olacak şekilde özel otoparklı toplam 9 ticari 63 adet daire bulunmaktadır.

Proje detaylarına https://www.silivriistikbalevleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

